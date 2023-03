O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, venceu na sexta-feira por 3-1 na receção ao Al Batin, em jogo da 19.ª jornada da Liga saudita. Aos 34 minutos, o astro português, que haveria de ficar em branco, aproveitou uma saída em falso do guarda-redes para o contornar, sendo que apenas um corte no último segundo de um defesa impediu o golo.

Veja o lance: