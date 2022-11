Ronaldo continuará a ser indiscutível na Seleção? "Falar dele é falar de Portugal..."

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, diz não se intrometer nas escolhas de Fernando Santos, mas recorda percurso do jogador do Manchester United na Seleção.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em entrevista concedida ao jornal Marca, foi questionado sobre se Cristiano Ronaldo continuará a ser indiscutível na Seleção Nacional, tendo em conta o início de temporada algo apagado ao serviço do Manchester United - três golos e duas assistências em 16 jogos disputados, com um afastamento da equipa principal pelo meio.

O líder do organismo que rege o futebol português diz não se intrometer nas escolhas de Fernando Santos, mas recorda percurso do jogador do Manchester United na Seleção.

"Ronaldo continuará a ser indiscutível na seleção portuguesa? Esta é uma pergunta à qual não me cabe a mim responder. Nunca interferi e, até que acabe a minha etapa na Federação Portuguesa de Futebol, nunca entrarei em áreas que são competência exclusiva do selecionador", começou por dizer, elogiando depois a carreira do português na equipa das quinas.

"Falar de Ronaldo hoje é falar de Portugal. Há que recordar que o percurso de Ronaldo na Seleção, como o de muitos outros jogadores, é memorável. Todos temos de sentir-nos privilegiados por ter vivido na época em que a nossa seleção reuniu tanto talento junto, com Ronaldo à cabeça, e o resultado é o que sabemos", concluiu.