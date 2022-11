Ronaldo conta o que sentiu quando soube que ia ser o 7 do Manchester United: "Jamais esquecerei"

O Manchester United divulgou um vídeo que contém declarações de alguns jogadores que utilizaram (ou utilizam no momento) o número 7 no clube. Cristiano Ronaldo foi um dos ilustres convidados a participar.

"Todos os jogadores sabem que o sete é um número mítico no Manchester United. Quando assinei pelo Manchester United [na primeira passagem pelo clube], estava muito nervoso por ver o estádio cheio. A paixão que os adeptos têm pelo futebol surpreendeu-me bastante. Na minha chegada ao clube, sir Alex Ferguson disse-me que eu ia ficar com o número sete. Foi um momento que jamais irei esquecer. Sabia da importância e do significado do número sete na história do Manchester United. Fiquei nervoso, mas ao mesmo tempo era um sentimento bom por uma pessoa e treinador experiente como Sir Alex Ferguson achar que eu era o jogador certo para vestir a camisola sete. É uma responsabilidade enorme manter a história e o legado de todos os números 7", apontou o jogador português.

David Beckham, Eric Cantona, Bryan Robson e Ella Toone falaram do significado daquele número. Pode ver o vídeo completo aqui.