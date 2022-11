Palavras de Piers Morgan, que já falou com o capitão da seleção nacional depois do triunfo por 2-0 diante do Uruguai. FIFA atribuiu primeiro golo a Bruno Fernandes

Piers Morgan garante: o primeiro golo de Portugal é de Cristiano Ronaldo. O apresentador britânico já falou com o capitão da seleção nacional depois do encontro contra o Uruguai.

"Ronaldo confirmou-me que a cabeça dele tocou na bola. Até o Bruno [Fernandes] concorda", escreveu Morgan, nas suas redes sociais.

Apesar de jurar ter tocado na bola, Cristiano Ronaldo, para já, pelo menos, ficou em branco contra o Uruguai. A FIFA atribuiu o primeiro golo a Bruno Fernandes.

Ronaldo confirmed to me that his head touched the ball. Even Bruno agrees. https://t.co/8HfWHjSj6D - Piers Morgan (@piersmorgan) November 29, 2022

Recorde-se que Piers Morgan é amigo de longa data do avançado madeirense. E, recentemente, entrevistou o ex-Manchester United numa conversa que deu muito que falar.