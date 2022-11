Ronaldo confirma Manchester City: "Tentaram muito ter-me"

Declarações de Cristiano Ronaldo na entrevista a Piers Morgan, jornalista inglês

Motivo para a entrevista: "Acho que é a altura de dizer alguma coisa e porque gosto de ti [Piers Morgan]."

Esteve ir para o Manchester City: "Honestamente esteve perto. Foi algo que eles falaram muito. Tentaram muito ter-me, mas tenho a minha história no Manchester United, o meu feeling. Fez a diferença também o Alex Ferguson. Fiquei surpreendido. Mas foi uma decisão consciente, o coração falou mais alto nessa altura."

Mudança para o Manchester United: "Estava num bom momento, ninguém esperava, as coisas mudam em 72 horas. Planeias, focas-te, fala-se do teu nome, de sair da Juventus e o Manchester United não estava lá. Até eu fiquei surpreendido [com o interesse do Manchester City]."

A chave Ferguson: "Alex Ferguson foi a chave, foi a diferença. Mas não posso não dizer que o City esteve perto. Tomei decisão consciente, não me arrependo, até certo tempo. Falei com Alex Ferguson, disse-me que era impossível eu ir para o Manchester City. Eu disse 'ok boss'. Foi uma boa decisão."

Bater Messi: "Claro que ficava contente. Não persigo recordes, os recordes perseguem-me. Mais um no meu livro."