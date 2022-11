Ronaldo comenta declarações de Casillas e diz: "Não há dinheiro que pague..."

Capitão da Seleção Nacional falou esta segunda-feira em conferência de imprensa. Recebeu elogios por parte do antigo guarda-redes.

Cristiano Ronaldo falou esta segunda-feira aos jornalistas, numa conferência de imprensa na qual abordou vários pontos, entre eles as palavras de Iker Casillas. O antigo guarda-redes espanhol, que coincidiu com CR7 no Real Madrid, considera que Ronaldo "ainda tem tudo para jogar ao mais alto nível", apesar de surgir no Catar como se fosse "por convite".

"O Iker é uma pessoa com quem tenho uma grande relação, ganhámos muitas coisas juntos. Eu entendo o que se passa. A mim nada me surpreende. Concordo com ele e espero demonstrar que vamos eliminando aquele pequeno leque de críticas. As pessoas que gostam de mim são milhões. Essa é que é a minha motivação. Isso não há dinheiro que pague. A alegria dos meninos quando passam por mim", referiu.

Portugal entra em ação no Mundial na próxima quinta-feira, frente ao Gana.