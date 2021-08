Ronaldo comenta apresentação de Varane em Old Trafford: "Grande"

Varane foi apresentado como reforço do Manchester United e recebeu um comentário de Cristiano Ronaldo, com quem partilhou balneário no Real Madrid.

Raphael Varane esteve, no sábado, no relvado de Old Trafford para ser apresentado aos adeptos do Manchester United. Rio Ferdinand, figura dos red devils, partilhou um vídeo do momento no Instagram e Cristiano Ronaldo comentou. "Grande", escreveu o internacional português.

Recorde-se que o avançado da Juventus e o defesa-central francês foram companheiros de equipa no Real Madrid.