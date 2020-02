Ronaldo com sabor a chocolate? Vai ter de ir ao Carnaval de Ovar

Jorge Cardoso é um mestre chocolateiro que criou uma escultura de Ronaldo em chocolate

Cristiano Ronaldo...em chocolate vai estar no Carnaval de Ovar e viaja daqui a 11 dias. Confuso? A história é simples, tem um português à mistura e mais de 100 quilos de chocolate pelo meio. Jorge Cardoso, mestre chocolateiro de 29 anos natural de Ovar e radicado na Suíça desde os 17 anos, é, também ele, um CR7, mas da pastelaria. O ovarense deixou a cidade natal para se formar em cozinha, pastelaria e padaria num país conhecido pelos relógios, canivetes e, claro está, pelo chocolate. Jorge tornou-se num mestre chocolateiro e o desejo de replicar Ronaldo em versão doçaria já vem de trás. "Fiz uma escultura em 2014, enquanto estudante de pastelaria, mas não tinha nada a ver com a cara do Cristiano. No ano passado fui ao festival de chocolate de Óbidos e apresentaram uma escultura, em chocolate, do Ronaldo de um metro. Eu achei que podia fazer melhor, agora que tenho mais experiência", conta o mestre a O JOGO.

Jorge Cardoso colocou mãos à obra e o produto final traduziu-se numa estátua com 1,87 metros (a mesma altura do CR7) mas 120 quilos. "Comecei a trabalhar na escultura em outubro do ano passado. Precisei de fazer um trabalho com um peso superior ao do Cristiano (83 quilos) porque a obra está pousada em cima de uma plataforma em chocolate que serve para equilibrar o peso de todo o corpo", justifica.

Em 2018, o craque da Juventus foi retratado num busto colocado no aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, mas a obra recebeu tantas críticas que o aeroporto acabou por trocar a mesma. Jorge Cardoso garante que, por agora, as reações são positivas e o avançado foi retratado ao mais ínfimo detalhe. "Ao cabo de 200 horas de trabalho já não vejo nada à frente. Quando resolvi fazer a escultura, comecei a trabalhar com base em várias fotografias. Por exemplo, o Ronaldo tem uma cicatriz acima da sobrancelha esquerda e isso está lá marcado. Tenho 99 por cento de reações positivas", assegura. Na escultura, Ronaldo aparece com a camisola da Seleção Nacional e, de facto, nenhum detalhe foi mesmo deixado ao acaso.

Voltando à ligação com Ovar, Jorge Cardoso, que até é adepto do Benfica, mas que confessa não ter tempo para ver futebol, quer doar a escultura ao museu CR7 ou leiloá-la para que os fundos angariados revertam a favor de uma instituição de solidariedade [ver peça abaixo]. Enquanto isso não acontece, Jorge vem a Portugal mostrar o trabalho e a operação de transporte será, no mínimo, complexa. "A escultura tem que ser desmontada, pois está dividida em linhas que eu disfarço com chocolate. Como eu sei onde estão as linhas, vou desmontar e colocar em caixas de madeira", relata. A viagem vai ser feita de carro, durará 17 horas e há um risco envolvido. "Se a escultura estalar um bocadinho, eu ainda consigo reparar. Se se partir, é impossível reparar", confidencia Jorge Cardoso que, ainda assim, vai arriscar. Os 120 quilos de chocolate utilizados foram patrocinados, mas o transporte sairá do bolso de Jorge Cardoso, que ainda não sabe quanto irá despender. A escultura sai de Friburgo, onde Jorge reside, a 21 de fevereiro, deve chegar no dia seguinte e estará exposta num local coberto, a salvo da chuva que eventualmente possa cair e que ano após ano costuma cancelar vários cortejos carnavalescos.

À procura da família para doar ao museu ou leiloar

Jorge Cardoso está a tentar chegar ao contacto com Cristiano Ronaldo, ou com a família, para doar a escultura ao museu CR7 ou, caso isso não seja possível, para leiloar a mesma. No entanto, o mestre chocolateiro precisa da autorização de Cristiano Ronaldo ou, pelo menos, dos familiares para poder utilizar a imagem do jogador, a fim de ser leiloada, caso seja esse o caso. O mestre chocolateiro estará em vias de conseguir chegar...ao segurança do craque. "Um chefe de cozinha em Lisboa conhece o segurança dele e vai mandar fotos da escultura. Se o Ronaldo ou a família gostarem e derem autorização, então poderei fazer o leilão, se esse for o desejo deles", refere. Jorge já tinha feito uma mesa de snooker em chocolate, que rendeu 600 euros para uma criança doente oncológica, e agora espera poder angariar muito mais. Caso consiga a autorização do CR7, a instituição, diz Jorge, será escolhida por Ronaldo ou pela família.