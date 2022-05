"Ronaldo? Claro que entra nos meus planos, mas falarei primeiro com ele..."

Erik Ten Hag conta com a colaboração direta do craque da Seleção Nacional na próxima temporada em Inglaterra

A discussão, ou parte dela, sobre a continuidade de Cristiano Ronaldo no Manchester United teve um ponto final. Erik Ten Hag, futuro treinador dos red devils, assumiu pretender o dianteiro português no plantel do clube na futura época de 2022/23.

"É claro que o Cristiano entra nos [meus] planos. Ele vai dar-nos golos [na próxima época]", principiou o técnico neerlandês, em entrevista aos meios do emblema de Old Trafford. Contudo, a confirmação (total) será dada após uma conversa particular. "Mas vou falar primeiro com ele e depois falo com a Imprensa", juntou Ten Hag.

O futuro de Cristiano Ronaldo em Old Trafford começou a fazer "correr muita tinta" desde que foi feito o anúncio oficial da contratação de Erik Ten Hag, mas o português, sem o qual o United não venceu um jogo em 2021/22, é para manter.

Essa parece ser também a vontade do craque da Seleção Nacional. Em 13 de maio, o avançado, que apontou 24 golos pelos red devils na época finda, sagrando-se o melhor marcador, revelou esperar ter sucesso às ordens do ex-treinador do Ajax.

"Estamos felizes e empolgados, não apenas como jogadores, mas também como adeptos. Espero que tenhamos sucesso, é claro. Vamos acreditar que, no próximo ano, vamos ganhar troféus", dissera o avançado, em entrevista ao clube, na qual , contudo, pediu paciência aos adeptos. "Precisamos de dar-lhe tempo", alertou CR7.

Os red devils não conquistam títulos desde 2016/17, época em que ergueram os troféus da Supertaça inglesa, da Taça da Liga e Liga Europa, com o português José Mourinho no comando. Esta época, terminaram no sexto posto europeu da Liga inglesa.