Ronaldo chegou ao treino para trabalhar com a equipa de sub-21 do Manchester United

Internacional português está afastado do grupo e vai treinar com a equipa de sub-21 dos red devils.

Cristiano Ronaldo chegou ao centro de treinos do Manchester United às 8h30 desta sexta-feira. Mas para treinar com a equipa de sub-21, como dá conta o jornalista do Manchester Evening News Samuel Luckhurst.

O avançado português foi afastado da equipa principal depois de, alegadamente, ter recusado entrar no jogo diante do Tottenham, na quarta-feira. CR7 saiu mesmo de Old Trafford ainda antes do apito final na partida que os red devils venceram por 2-0.

Ontem soube-se que Ronaldo vai falhar o jogo com o Chelsea no sábado. Resta saber por quanto tempo ficará a treinar com a equipa jovem.