"Ronaldo? Chegamos às 2 da manhã e ele treina. Digo-lhe que está doente"

Arthur, médio da Juventus, salienta a ética de trabalho do astro português e diz-se "agradecido" por poder aprender com o companheiro de equipa.

A dedicação e aplicação de Cristiano Ronaldo nos treinos não é surpresa para quem acompanha o astro português, mas, ainda assim, são os próprios companheiros de equipa que ficam admirados com a ética de trabalho demonstrada pelo português no dia a dia, com pequenos gestos e atitudes que, dizem os próprios, fazem a diferença.

"O que mais me surpreendeu nele foi a forma como [Ronaldo] trabalha. Toda a gente fala, o mundo do futebol é prqueno e vão comentando, dizem-te o que ele faz, mas quando vês de perto é impressionante. Há dias em que chegamos às duas da manhã porque jogámos tarde e ele treina. Quem é que faz isso? O Cristiano. Eu brinco e digo que ele está doente, mas o que podes dizer verdadeiramente a alguém que tem tantas Bolas de Ouro? Mentalmente, é fortíssimo", afiançou Arthur, médio brasileiro, que rumou à Juventus no último verão, após duas épocas no Barcelona. E prossegue com mais elogios ao goleador de 35 anos:

"O Cristiano é um tipo incrível. Desde que cheguei, ajudou-me muito, porque falamos o mesmo idioma. Está sempre por perto e ajuda-me, por exemplo, em coisas que não percebia. Com a comida também, até me diz o que tenho de comer. Que não devo comer isto ou aquilo, que outras coisas me fariam bem. Preocupa-se com os outros, está sempre a tentar ajudar e a aconselhar algo. Tive muita sorte com Cristiano e com todo o balneário, são boa gente", rematou o internacional canarinho, de 24 anos.