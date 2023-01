Ronaldo chega esta segunda-feira à Arábia Saudita. Confira os pormenores

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ronaldo deverá chegar esta segunda-feira à Arábia Saudita, quatro dias depois do anúncio do contrato com o Al Nassr. A informação está a ser avançada pela imprensa saudita, nomeadamente o jornal Arriyadiyah.

Ora, segundo essa notícia, Ronaldo chega a Riade esta segunda-feira às 23 horas locais - 20h00 em Portugal continental - à capital saudita no voo privado com origem em Madrid. Chegará acompanhado da famíla.

A cerimónia de apresentação terá lugar na "nova casa" do craque português, o Mrsool Park, estádio do Al-Nassr. Várias personalidades da Arábia Saudita estarão presentes.

O jornal refere que numa primeira fase, Ronaldo e família ficaram hospedados num luxuoso hotel da capital saudita. Só depois irão para a nova habitação.