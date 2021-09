Ronaldo brinca com o tempo de Manchester: "Quem diz que não há sol?"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Internacional português aproveitou o domingo de sol em Manchester para descansar com a família.

Dispensado da seleção portuguesa após mais dois golos na vitória diante da Irlanda, Cristiano Ronaldo já está de volta a Manchester. Mas não ao trabalho. De folga, o avançado aproveitou o domingo para descansar com a família.

Em fotos publicadas nas redes sociais, o jogador de 36 anos aproveitou o dia de sol para brincar com a má fama do tempo na cidade inglesa. "Quem diz que em Manchester não há sol?!?!", questionou Cristiano com bom humor.