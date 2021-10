Ronaldo marca e os números não páram de impressionar

No total, são 800 golos, em 1103 jogos, sendo que, somando apenas os jogos em equipas principais, de seleções e clubes, o registo é de 794 tentos, em 1083 encontros.

Cristiano Ronaldo atingiu os 800 golos desde que se tornou profissional, em 2002/03, ao "bisar" na receção ao Luxemburgo, nos primeiros 13 minutos do jogo de apuramento para o Mundial2022.

No Estádio Algarve, o capitão da seleção faturou aos oito e 13 minutos, nas duas ocasiões na transformação de penáltis, arredondando para oito centenas o seu total de golos marcados, no dia em que cumpre o 1 103.º jogo oficial desde a estreia pelo Sporting, em 14 de agosto de 2002.

Nesse dia, Cristiano Ronaldo, então com 17 anos, começou no banco a receção ao Inter Milão, para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, entrando aos 58 minutos, em substituição do espanhol Toñito, num jogo que acabou 0-0.

Quanto ao primeiro golo, surgiu ao sétimo jogo em 2002/03, em 07 de outubro de 2002, dia em que "bisou" na receção ao Moreirense, na sexta jornada do campeonato luso, com golos apontados aos 34 e 90+5 minutos, numa vitória por 3-0.

Foram os dois primeiros, de um total que já vai em 800, sendo que mais de metade foram conseguidos com a camisola do Real Madrid: foram 451, em 438 jogos, registo impressionante que faz de Ronaldo o melhor marcador da história dos "merengues".

Em nove temporadas, de 2009/10 a 2017/18, o português derrubou todas as lendas do clube mais titulado do Mundo, como Emilio Butragueño, Francisco Gento, Hugo Sánchez, Ferenc Puskás, Carlos Santillana, Alfredo Di Stéfano e Raúl González.

É, inquestionavelmente, um dos grandes feitos da carreira profissional do futebolista madeirense, que está a cumprir a 20.ª temporada como sénior.

Antes de ingressar no Real Madrid, Cristiano Ronaldo tornou-se um craque mundial no Manchester United (2002/03 e 2008/09), clube ao qual está agora de volta, totalizando 123 golos, cinco já na presente temporada, em 298 encontros.

Se foi mudando de clube, escolhendo sempre os "maiores" desde que deixou o Sporting, o futebolista nascido em 5 de fevereiro de 1985 tem, transversalmente, uma longa carreira ao serviço da seleção lusa, pela qual já vai em 114 golos, em 182 jogos.

Ao nível de seleções, nenhum jogador marcou tanto como Ronaldo, que ascendeu ao topo em 2021: igualou o iraniano Ali Daei na fase final do adiado Euro2020, face à França (2-2), e, depois, ultrapassou-o com um bis à Irlanda (2-1), em jogo de apuramento para a fase final do Mundial de 2022.

O internacional superou a centena de golos por Real Madrid, Manchester United, seleção e também pela Juventus, ao serviço da qual marcou 101 tentos, em 134 jogos.

Ronaldo ingressou na Juve em 2018/19 e ainda representou a formação italiana na jornada inaugural da Serie A 2021/22, no reduto da Udinese (2-2), antes de, em 27 de agosto, ser confirmado o seu regresso aos "red devils".

Os restantes golos do avançado português como profissional foram marcados pelo Sporting (cinco, em 31 jogos, em 2002/03) e pelas seleções de sub-21 (três, em 10, em 2002/03), sub-20 (um, em cinco, em 2002/03) e olímpica (dois, em três, em 2004/05).

No total, são 800 golos, em 1103 jogos, sendo que, somando apenas os jogos em equipas principais, de seleções e clubes, o registo é de 794 tentos, em 1083 encontros.

Os 800 golos de Cristiano Ronaldo

Golos por clube e seleção: J G

Sporting (2002/03) 31 5

Sporting B (2002/03) 2 0

Manchester United (2003/09 + 2021/22) 298 123

Real Madrid (2009/2018) 438 451

Juventus (2018/2022) 134 101

Seleção sub-21 (2002/2003) 10 3

Seleção sub-20 (2002/2003) 5 1

Seleção olímpica (2004/2005) 3 2

Seleção "AA" (desde 2003) 182 114

Total: 1103 800