"Ronaldo? Beckham, Lampard e Rooney foram para a MLS. Por ser a Arábia Saudita, já é uma vergonha..."

Rio Ferdinand defende Cristiano Ronaldo das críticas, lembrando que outros grandes nomes do futebol mundial decidiram terminar a carreira em ligas menos competitivas, com a MLS.

Cristiano Ronaldo tem recebido críticas por ter assinado pelo Al-Nassr, um clube que milita numa liga pouco competitiva, quando comparado ao que o avançado português está acostumado a jogar. Na opinião de Rio Ferdinand, antigo futebolista, as críticas não fazem sentido, dando o exemplo de outros grandes craques que decidiram terminar a carreira na Major League Soccer (MLS), campeonato dos Estados Unidos da América.

"Foi bom ver David Beckham, Frank Lampard, Wayne Rooney, Steven Gerrard, todos a irem para os Estados Unidos. Foi uma estratégia para terminarem as carreiras, ganhando bom dinheiro numa Liga que não é tão agressiva. Todos mereceram um final assim. Agora, por ser a Arábia Saudita, já é uma vergonha, uma infelicidade... Deixem o Ronaldo ir e desfrutar dessa experiência. Todos os países do mundo têm os seus problemas. Os Estados Unidos têm menos problemas que a Arábia Saudita? Todos devem ser tratados de forma idêntica", considerou o antigo companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United, em declarações no seu podcast, o "Vibe with Five".

Cristiano Ronaldo assinou pelo Al-Nassr por duas temporadas e meia, até junho de 2025.