Ronaldo avança na dieta, com bacalhau à cabeça, mas balneário do United não gosta

Craque português tem ditado o que se come no plantel dos red devils

O reforço mais sonante até tem encantado Old Trafford com vários golos neste regresso, mas o plantel do Manchester United não está agradado com tudo o que gira à volta de Cristiano Ronaldo. A alimentação, segundo a imprensa inglesa, está a ser um problema no balneário.

O craque português tem ditado o que se come junto dos cozinheiros do clube e a sua tendência para uma alimentação saudável não está a dar apetite a todos. Em especial pela insistência no bacalhau, segundo o jornal The Sun.

A insistência noutros alimentos e pratos, como o polvo ou ovos, não tem agradado ao plantel, ainda que os resultados na dieta não estejam a ser propriamente maus: Cristiano Ronaldo leva quatro golos em quatro partidas neste regresso a Old Trafford.