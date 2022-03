Um hat-trick de Cristiano Ronaldo garantiu o triunfo por 3-2 do Manchester United sobre o Tottenham, na 29.ª jornada da Premier League

Ronaldo, que conseguiu o primeiro hat-trick no regresso a Manchester, resolveu o United-Tottenham com um golo aos 82 minutos, 10 minutos depois de um autogolo do companheiro de equipa Harry Maguire ter empatado a partida a dois.

Pouco depois de Cristiano Ronaldo ter inaugurado o marcador, aos 12 minutos, com um remate de fora da área, o Tottenham ainda festejou um golo, depois de um remate de Ben Davies, conseguido em fora de jogo.

Em Old Trafford, o primeiro golo da formação londrina acabou por chegar aos 35 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Harry Kane, mas o empate durou apenas três minutos, já que o internacional português bisou aos 38.

Depois do jogo, através das redes socais, Ronaldo assinalou o facto de ter marcado três golos e deixou vincado que o United tem valor para vencer qualquer jogo se cumprir certos pressupostos.

"Estou tremendamente feliz com o meu primeiro hat-trick desde que voltei a Old Trafford! Nada bate a sensação de voltar a jogar e ajudar a equipa com golos e esforço. Provámos mais uma vez que podemos vencer qualquer equipa em qualquer dia, desde que trabalhemos arduamente e fiquemos juntos como um só. Não há limites para o Manchester United. Não importa nada! Vamos, Red Devils", pode ler-se.