Ronaldo assinala 801 golos em jogos oficiais e promete mais: "Que viagem incrível..."

Astro português bisou frente ao Arsenal, na quinta-feira, tendo chegado aos 801 golos em jogos oficiais.

Cristiano Ronaldo, que na quinta-feira passou a marca dos 800 golos em jogos oficiais, chegando ao 801º com um bis no triunfo do Manchester sobre o Arsenal (3-2), recorreu esta sexta-feira às redes sociais para assinalar o feito, com uma mensagem e um vídeo.

"Muito feliz por me tornar no primeiro jogador de futebol a marcar mais de 800 golos oficiais. Que viagem incrível e inesquecível que isto se está a tornar... Obrigado a todos os meus fãs por estarem sempre ao meu lado", começou por escrever.

"801 [golos] e ainda a contar! Vamos continuar a aumentar este número e a bater todos os recordes possíveis! Vamos fazê-lo juntos, conto com todos vocês", concluiu o astro português.