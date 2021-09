Ronaldo, as memórias e o regresso: "O Bruno Fernandes contou-me..."

Ronaldo de regresso ao Manchester United, 12 anos depois da milionária saída para o Real Madrid

A estreia de Cristiano Ronaldo no Manchester United de 2021/22 aproxima-se e o clube inglês revelou esta quinta-feira trechos de uma entrevista ao craque português. Entrevistado pelo antigo jogador dos red devils, Wes Browm, o internacional por Portugal contou que soube do entusiasmo vivido em Old Trafford no primeiro jogo - frente aos Wolves - após o anúncio do regresso. ""Sim, o Bruno [Fernandes[ disse-me, o Bruno disse-me", pode ouvir-se enquanto entrevistado e entrevistador entram no relvado.

"É uma boa sensação. Desde que cheguei ao aeroporto, no primeiro dia, senti a emoção destes adeptos. Não porque eu sou um jogador de Manchester, mas porque muitos destes adeptos viram-me crescer aqui desde os meus 18 anos, viram a paixão que coloco em tudo. Sinto-me muito emocionado, com vontade. Sinto-me bem, com boa energia", afirmou a Brown.

Passados 12 anos, Ronaldo volta a viver a emoção de jogar pelo United e isso faz com que recue até 2003. "Não esperava começar ou mesmo entrar no jogo [em 2003]. Estava super nervoso. Claro que estarei nervoso no sábado, mas sou agora mais maduro, mais experiente. Estarei preparado e vou fazer pressão junto de Ole [Solksjaer] para que agora comece no onze titular".