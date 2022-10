Caso Ronaldo: reações, sanções e destino traçado

Saída de Ronaldo para os balneários antes do fim do jogo com o Tottenham parece ter ditado o fim da linha do craque no Manchester United.

Muito se falou sobre uma possível saída de Cristiano Ronaldo antes mesmo da época começar e a possibilidade ganha esta quinta-feira mais força, agora no que toca à janela de janeiro. O capitão da Seleção Nacional, a um mês de marcar presença no Mundial do Catar, está envolvido numa tremenda polémica, depois de se ter dirigido para os balneários antes do apito final do encontro com o Tottenham.

A imprensa inglesa garante mesmo que Ronaldo se recusou a entrar nos minutos finais, dando contornos ainda mais polémicos ao episódio.

As reações foram imensas, como a do histórico Peter Schmeichel, que, conforme realçou, se sente pela primeira vez desiludido com o avançado. Rio Ferdinand, antigo central que tantas vezes defendeu Ronaldo, não entende o que levou o United a manter o craque, que tem sido, sobretudo, suplente esta temporada.

Até a família de Ronaldo se juntou a esta onda de comentários, com Elma a falar em "desrespeito" para com o irmão. O mesmo considera Patrice Evra, que também foi companheiro de Ronaldo: "Se respeitasse o seu caráter, de certeza que Ten Hag o punha a jogar em todos os jogos", disse, recordando as palavras do treinador após o dérbi com o City.

Opiniões à parte, as consequências são já visíveis e duras: o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro foi afastado do encontro com o Chelsea e, segundo é noticiado, do grupo de trabalho também. Mais: a saída parece iminente em janeiro, a poucos meses de terminar a ligação entre as partes. Enquanto o mercado não reabre, Ronaldo não se irá livrar de uma multa.

No meio de tudo isto, um pouco de humor por parte de Nani, que diz que Ronaldo pode ter deixado o jogo com o Tottenham para ir à casa de banho. Por tudo o que se escreveu acima, o assunto é demasiado sério para tal ser verdade.