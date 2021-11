"Ronaldo arruinou o trabalho de Solskjaer, é o calcanhar de Aquiles da equipa"

A contratação de Cristiano Ronaldo alterou os planos de Solskjaer no que toca à forma de jogar e montar a equipa, acredita o antigo futebolista Paul Merson.

Ole Gunnar Solskjaer foi despedido do Manchester United devido aos maus resultados da equipa e há quem defenda que Cristiano Ronaldo tem um peso importante no insucesso do treinador. Para Paul Merson, ex-jogador e uma figura do Arsenal, o avançado português 'estragou os planos' do técnico.

"Sinto pena do Solskjaer, porque era visível que tinha um plano bem delineado para a equipa, desde o final da época passada, quando acabou em segundo lugar. No verão, conseguiu o Jadon Sancho e percebia-se o que ele queria: Sancho de um lado, Rashford do outro, Cavani no meio, Greenwood a entrar na equipa... Juventude, velocidade, capacidade de drible e muita energia. Depois, no último dia de mercado, acaba por ter o Cristiano Ronaldo e isso arruinou todo o trabalho dele. Foi tudo mandado pela janela fora, porque o Manchester United não passou a melhor equipa por causa dele. Com Ronaldo, já não podes jogar em contra-ataque, aquilo para que o Sancho foi contratado. Esta época, o Bruno Fernandes, melhor jogador do ano passado, mal tem tocado na bola e tudo funcionou como uma bola de neve para Solskjaer", afirmou o inglês à Sky Sports.

"Não me entendam mal, o Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo, mas é o calcanhar de Aquiles desta equipa. É uma lenda mas o Manchester United tem de jogar como uma equipa para ganhar títulos, não precisam de alguém que fique lá na frente para marcar 20 golos", defendeu Merson.