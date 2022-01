Ronaldo: "Arrependimentos? Todos clubes querem ganhar a Champions, mas as experiências..."

Cristiano Ronaldo (à direita), jogador do Manchester United

Declarações do craque do Manchester United e da Seleção Nacional em entrevista à ESPN Brasil.

Cristiano Ronaldo, em longa entrevista concedida à ESPN, foi questionado sobre se teria algum arrependimento por alguma decisão tomada durante a carreira. O craque português admitiu que, mesmo que não tenha ganho "coisas grandes", não se arrepende: "a vida é feita de experiências e momentos", afirmou.

"Prefiro olhar de uma maneira positiva para as coisas, que é: todas as experiências que eu vou levar quando acabar minha carreira foram bonitas, independentemente dos resultados finais", começou por dizer o craque português do Manchester United.

"Mesmo sem ter ganho coisas grandes, e acho que todos os clubes querem ganhar a Champions, mas todas as experiências, decisões que tomei, não me arrependo. A vida é assim, feita de experiências, momentos, e desfrutei de todas que tive", concluiu.