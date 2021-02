Ronaldo arrasado após derrota com FC Porto: "Passou 94 minutos completamente perdido"

Imprensa italiana não foi nada meiga com o internacional português da Juventus, após derrota por 2-1 frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

O FC Porto venceu ontem, quarta-feira, a Juventus de Cristiano Ronaldo por 2-1, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões realizado no Estádio do Dragão.

O craque português da "Vecchia Signora" não marcou e, segundo a Imprensa italiano, esteve "completamente perdido" durante 94 minutos.

O Corriere dele Sport foi talvez o diário desportivo mais crítico: "As câmaras apanharam-no um momento depois do 2-0 do FC Porto, enquanto levantava um dedo da mão direita, como que a dizer 'Só passou um minuto...'. [Ronaldo] Passou 94 minutos sem fazer nada, absolutamente nada, completamente perdido", escreveu o jornal.

Por seu lado, a Gazzetta dello Sport atribuiu uma nota de 4,5 em 10 à exibição do português. "Não dá réplica a a Mbappé, parece quase querer imitar Messi. Mais no meio ou nas alas, foi sempre travado e não teve ideias", pode ler-se.

O Tuttosport afirma que o avançado "pouco fez". "Não é o verdadeiro CR7. Tentou rematar, ensaiou dois remates de longa distância e procurou abanar uma equipa irreconhecível", conclui.