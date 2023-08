Ronaldo após vitória do Al Nassr: "Acreditar sempre até ao fim, nunca desistir"

No dia em que o Al-Nassr confirmou a chegada do português Otávio, proveniente do FC Porto, o emblema de Riade ultrapassou um oponente dos Emirados Árabes Unidos na Liga dos Campeões asiática

O Al Nassr apurou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões asiáticos, após vencerem o Al Ahli (4-2), com reviravolta, perto do final.

No dia em que o Al-Nassr confirmou a chegada do português Otávio, proveniente do FC Porto, o emblema de Riade ultrapassou um oponente dos Emirados Árabes Unidos, graças aos golos tardios de Sultan Al Ghannam (88 minutos), Anderson Talisca (90+5) e Brozovic (90+7), o último assistido por Cristiano Ronaldo.

Depois do jogo, recorrendo uma vez mais às redes sociais, Ronaldo referiu-se a um jogo complicado. "Jogo difícil, mas uma importante vitória que vale a qualificação a Liga dos Campeões asiática. Acreditar sempre até ao fim, nunca desistir", pode ler-se no Instagram.