Apontam Ronaldo a Paris e indicam três nomes na lista da Juventus

Em Espanha dão conta de um possível revolução no plantel do clube de Turim: a saída de Ronaldo permitiria a contratação de três nomes de peso.

Depois de muito se ter falado da possibilidade de Cristiano Ronaldo regressar ao Real Madrid, eis que em Espanha dão conta da hipótese de o português rumar a Paris. Segundo o jornal As, numa notícia que colocou em manchete na edição online, na tarde desta terça-feira, a Juventus pondera abrir mão do craque e com isso poupar uns milhões que lhe permitam fazer uma pequena revolução no plantel.

Segundo a informação, Cristiano Ronaldo é um sonho antigo de Al-Khelaifi, proprietário do PSG, e do campeão francês poderiam seguir dois jogadores para Turim: Mauro Icardi, avançado argentino, e Moise Kean, que está cedido pelo Everton.

A notícia adianta ainda que a Juventus está em contactos com o agente Mino Raiola por Donarrumma, guarda-redes do Milan em final de contrato e cuja renovação não conhece avanços.

"Seria para a Juventus uma pequena revolução, apenas possível com o adeus do português", vinca o "As".