A reação de Cristiano Ronaldo depois de atingir o 60.º hat-trick da carreira

Português fez balançar as redes do Norwich em três ocasiões e tornou-se no primeiro jogador, com mais de 36 anos, a marcar acima de de 20 golos numa edição da Premier League.

Decisivo para o Manchester United voltar aos triunfos na Premier League, ao marcar três golos ao Norwich (3-2), materializando o 60.º hat-trick da carreira, Ronaldo realçou "muito mais" o feito individidual por possibilitar um objetivo coletivo.

"[Estou] muito satisfeito com esta vitória e por nos colocar no bom caminho na Premier League. Os feitos individuais só valem a pena quando nos ajudam a atingir objectivos como equipa. O 60.º hat-trick na minha carreira é muito mais importante porque nos trouxe os três pontos", escreveu Ronaldo, na rede social Instagram.

O craque do Manchester United, a findar a mensagem, garantiu que o emblema continuará ascender a um lugar de qualificação para a Liga dos Campeões, por agora a três pontos de distância, ocupado pelo quarto classificado Tottenham

"Muito bem, rapazes, um esforço tremendo de todos. Não vamos desistir, estamos a lutar até ao fim!", concluiu o internacional português, que atirou, pela sexagésima vez num jogo oficial entre clubes e seleções, certeiro por três vezes.

Ronaldo quebrou o nulo a favor do Manchester United ante o Norwich, ampliou a vantagem, na primeira parte do duelo da 33.ª jornada da Premier League, e colocou, no segundo tempo, os red devils em superioridade de novo, após os "canaries" terem empatado.

Além do 60.º hat-trick na carreira, o avançado tornou-se no primeiro jogador, com mais de 36 anos, a marcar acima de 20 golos numa edição da Premier League.