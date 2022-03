Ronaldo ao lado de Tom Brady: "Um prazer partilhar ideias com outro melhor de sempre"

Craque português falou com lenda da NFL no final do encontro com o Tottenham

Depois do hat-trick decisivo ao Tottenham e da vitória, por 3-2, em Old Trafford, Cristiano Ronaldo teve tempo para, no final do jogo, reunir-se com uma das grandes lendas do desporto mundial: Tom Brady.

"É sempre um prazer e um privilégio partilhar pensamentos e ideias com outro GOAT [greatest of all time - melhor de sempre]", escreveu o português, na sua conta de Instagram.

Leia também Internacional Eliminação europeia já causa vitímas no PSG: dois nomes na porta de saída Após a despedida nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o PSG quer limpar a casa e já tem dois nomes apontados à saída: Ángel Di María e Gini Wijnaldum

Tom Brady, de 44 anos, é considerado por muitos observadores o melhor de todos os tempos da NFL.