Ronaldo ao lado de Messi: em Espanha divulgam plano para a próxima época

Cristiano Ronaldo entra no último ano de contrato com a Juventus

Mbappé vai terminar contrato e rumar a outras paragens. Ronaldo também irá terminar a ligação à Juventus...

Ainda com as emoções fortes pela chegada de Messi bem frescas, o PSG promete voltar a dar que falar num futuro próximo e com um possível desfecho galático: Ronaldo e Messi juntos.

De acordo com o jornal espanhol "As", o emblema parisiense já dá Kylian Mbappé como perdido. O avançado termina contrato no final da corrente temporada, não irá renovar e tem no Real Madrid o possível destino. Dito isto, mora na Juventus o substituto que o PSG pretende: Cristiano Ronaldo.

A publicação espanhola vinca que o astro português tem as portas abertas do Parque dos Príncipes na próxima temporada, quando terminar o vínculo que o liga ao clube de Turim.

"Jorge Mendes, agente de Cristiano, já está ao corrente de tudo. E Ronaldo terá uma motivação mais. Chegará a Paris com 37 anos e assinará por mais dois anos, até aos 39, a idade que tem em mente para rumar a um futebol menos exigente", pode ler-se.