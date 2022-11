Ronaldo ameaçou fim de carreira: "Se Messi ganhar a Bola de Ouro, eu deixo o futebol"

Revelações feitas na biografia "Cristiano", do jornalista francês Thierry Marchand.

Cristiano Ronaldo terá considerado deixar o futebol há três anos, de acordo com um dos excertos divulgados da biografia "Cristiano", do jornalista francês Thierry Marchand e que conta com mais de 270 páginas. Em causa a atribuição da Bola de Ouro de 2019, que Lionel Messi acabou por vencer.

Na referida biografia, o internacional português aborda certos riscos que foi tomando ao longo da carreira, tendo como termo de comparação o percurso do eterno "rival" Lionel Messi, e assume que a mudança do Real Madrid para a Juventus, no verão de 2018, lhe trouxe algumas consequências a nível desportivo.

"É muito fácil quando ficas na tua bolha e tens sucesso, não quando deixas essa mesma zona de conforto como eu sempre fiz. Olha, atrevi-me a vir para Turim, mudar de clube, de campeonato, de cultura futebolística. Coloquei-me em perigo", começou por dizer. "Tomei este risco que provavelmente me levou a perder a Bola de Ouro no último ano [2018]. Não me arrependo de nada, mas (...) se Messi ganhar a Bola de Ouro este ano, eu deixo o futebol", pode ler-se.

Cristiano Ronaldo revelou ainda, em 2019, a possibilidade de um dia jogar no PSG. "A porta está aberta. (...) O clube poderia encher o estádio só com os portugueses que vivem na região de Paris. Consigo ver-me no Parque dos Príncipes, à frente de 50 mil adeptos portugueses. Seria fantástico", disse.