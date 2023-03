Ronaldo ajuda vítimas dos sismos na Turquia e Síria e cumpre sonho a sobrevivente

Avançado português enviou um avião cheio de bens como tendas, almofadas, cobertores, camas, comida para crianças e material médico para as zonas mais afetadas pelos sismos.

O Daily Mail revelou este domingo que Cristiano Ronaldo enviou um avião cheio de bens essenciais para o sul da Turquia e o norte da Síria, zonas afetadas pelos sismos das últimas semanas.



É de referir que os sismos na Turquia e Síria resultaram em mais de 40 mil mortos e numa gigante crise humanitária.

De resto, Ronaldo fez questão de conhecer no sábado um menino sírio que sobreviveu aos sismos e que tinha o sonho de encontrar-se com ele, convidando-o a ver um jogo do Al Nassr, na Arábia Saudita.

Assista ao momento: