Ronaldo ajuda Al Nassr a entrar no topo das interações nas redes sociais

Clube saudita ficou apenas atrás de Barcelona (terceiro), PSG (segundo) e Real Madrid (primeiro)

O efeito Cristiano Ronaldo continua a sentir-se na Arábia Saudita. O Al Nassr começa a capitalizar a presença do craque português e, no passado mês de janeiro, apenas três clubes no planeta tiveram mais interações nas redes sociais.

Com 150 milhões de interações, o Al Nassr ficou apenas atrás (ainda que longe) de Barcelona (203 milhões), PSG (207 milhões) e Real Madrid (209 milhões). Para trás ficaram emblemas como o Manchester United, Manchester City ou Chelsea.

No Twitter, o clube saudita foi mesmo o terceiro com mais interações, apenas atrás de Galatasaray e Barcelona. No Tik Tok, uma das redes sociais recentemente mais populares e que não entra na contagem, as interações chegaram aos 166 milhões.