"Ronaldo ainda nos dá espetáculo. Queríamos que estivesse connosco"

Cristiano Ronaldo com a camisola do Al Nassr

Diogo Dalot não esconde que gostava de continuar a ter CR7 como companheiro no United, mas vinca que o clube tem a capacidade de superar a saída de um grande jogador.

Cristiano Ronaldo rumou este ano ao futebol da Arábia Saudita, onde representa o Al Nassr, e Diogo Dalot acredita que o craque português está a aproveitar da melhor forma a experiência.

"Tenho uma boa relação com ele, desde que ele chegou ao Manchester United temos essa boa ligação. Como é sabido, ele está feliz lá [Al Nassr]. Acredito que ele tenha os seus sonhos, os seus objetivos, ele deu esse passo importante na carreira dele, era jogar noutro país, noutra Liga, mostrar, mais uma vez, que tem uma capacidade de adaptação enorme e de superação", afirmou à margem da inauguração do Padel Athletic Club, um projeto que o lateral encabeça na cidade do Porto.

"Agora o futuro só a ele caberá dizer. Cabe-me desfrutar do futebol, dele pelo máximo de tempo possível. Ele ainda tem a capacidade de nos dar espetáculo", disse ainda Dalot sobre CR7, abordando a saída, que foi polémica, do avançado. "No futebol não dá para viver dos 'ses'. É sabida a qualidade que o Cristiano traz, foi uma decisão mútua de tomarem caminhos diferentes e nós só temos de aceitar. Como colega de equipa, queríamos muito que o Cristiano estivesse connosco. Durante o tempo em que esteve, tentámos aproveitar ao máximo e ainda nos deu bastante. Temos de viver com a decisão que foi tomada, olhar para a frente e com as armas que temos continuar a lutar. Um clube como o United tem de ter a capacidade, se um grande jogador sair, de encontrar uma solução. Acho que temos provado que somos mais do que 11 jogadores, conseguimos ter essa versatilidade", rematou.