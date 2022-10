Ronaldo afastado do grupo e fora do jogo com o Chelsea

O Manchester United emitiu um comunicado a informar que o jogador não integrará a equipa que vai defrontar o Chelsea e o The Athletic diz que vai ser afastado do grupo

A saída de Cristiano Ronaldo antes do fim do jogo com o Tottenham está a ser resolvida internamente no Manchester United com mão dura: os red devils acabam de anunciar que o jogador "não vai integrar a equipa contra o Chelsea", no sábado, e que "o resto do plantel está plenamente focado em preparar o desafio mencionado".

Além desta informação, o The Athletic adianta que o internacional português vai ser afastado do grupo e colocado a treinar à parte.

Segundo informações de hoje, Ronaldo deixou o campo recusando entrar nos instantes finais do jogo com os spurs e nem ficou no balneário para a festa da equipa após o triunfo por 2-0.

No fim da partida, o treinador Erik Ten Hag disse que lidaria com o assunto hoje, pois ontem era dia para celebrar a vitória.

Recorde-se que Ronaldo não participou na pré-temporada da equipa, alegando problemas familiares, e tentou deixar o clube no defeso, sem sucesso. O internacional português de 37 anos soma 12 jogos esta época pelo Manchester United, mas apenas em seis foi titular (quatro na Liga Europa e dois na Premier League): marcou dois golos e tem uma assistência.