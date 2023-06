Ronaldo admite ser dono de um clube e diz: "Eu sabia que ia abrir portas..."

Avançado português falou sobre o futuro e a ida de mais craques para a Arábia Saudita, como Benzema.

Presente em Madrid para apresentar um novo projeto - uma marca de água mineral -, Cristiano Ronaldo falou sobre a aventura na Arábia Saudita e considera que outros craques irão abraçar um desafio naquele país, depois de Benzema, reforço do Al Ittihad.

"Eu sabia que, ao ir para a Arábia Saudita, ia abrir as portas. O Karim foi para lá, mas tenho a certeza de que muitos mais irão. Dentro de dois ou três anos, vai ser um dos campeonatos mais importantes do mundo. Que venham todos os craques para a Arábia Saudita, que lá não há problemas com o campeonato. O que queremos é concorrência. Quando há concorrência, o mercado sai beneficiado", afirmou o avançado internacional português, citado pelo jornal As.

Sobre o futuro, espera ter mais algumas épocas pela frente. "Sempre fui uma pessoa muito decidida e muito profissional. A saúde não é tudo, mas tudo é nada sem a saúde. Eu já estou no final da carreira. No máximo, jogo mais dois ou três anos", vincou, admitindo tornar-se proprietário de um clube. "Não descarto ser dono de um clube. É algo em que pensei anos atrás. E talvez gostasse de ter um clube".