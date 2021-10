Ronaldo acalma o balneário e garante apoio a Solskjaer, dizem em Inglaterra

Cristiano Ronaldo confirmado no onze inicial

Manchester Evening News dá conta de uma atitude de união e pacificadora adotada pelo internacional português

Ole Gunnar Solskjaer continua com o lugar de treinador do Manchester United em risco, mas, durante esta semana, o norueguês tem contado com uma espécie de aliado: Cristiano Ronaldo, que tem feito os possíveis para manter o balneário unido e comprometido.

Segundo o Manchester Evening News, o internacional português tentou, assim que o clássico com o Liverpool terminou, acalmar os ânimos no balneário e passar uma mensagem de apoio para aquele que ainda lidera o clube.

Apesar das notícias a associarem o nome de Antonio Conte a Old Trafford, para já, uma coisa é certa: será Solskjaer a comandar a equipa contra o Tottenham.