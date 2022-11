Ronaldo aborda momento com Bruno Fernandes: "Fizeram uma tempestade"

Cristiano Ronaldo colocou um ponto final na polémica resultante do "famoso" cumprimento a Bruno Fernandes. E não esqueceu Cancelo.

Vídeo com Bruno Fernandes: "Nestas fases finais há sempre momentos de clubes interessados em jogadores, polémica... Essa do Bruno é mais uma que vos correu mal, outra vez. Fiz uma brincadeira com ele, ele chegou tarde e eu perguntei se tinha vindo de barco. E foi uma brincadeira. Fizeram uma tempestade, como foi também com o Cancelo, que estava mais em baixo, houve ali uma entrada mais ríspida entre ele e o Félix e eu puxei-o para cima. Mais uma polémica. Mas estou habituado, o que gira à volta do Cristiano é sempre um debate, há sempre conversas... É normal. Mas digo mais uma vez: o ambiente na Seleção é excelente. O grupo está blindado. E faço um pedido: quando os próximos jogadores vierem aqui, não perguntem sempre sobre o Cristiano. Não falem de mim, eu estou blindado. Falem de competição, falem sobre eles... Não lhes perguntem por mim. É chato, eu pelo menos ficava chateado. Se me perguntassem pelo Rafa, por exemplo, não iria falar sobre isso. Se quiserem falar, perguntem coisas sobre ele e a Seleção. Gostava que fizessem isso para que a Seleção fique bem. Obrigado."

Recordações dos Mundiais: "São sempre momentos bons ou menos bons. Nestas competições, e até os Europeus, são sempre marcantes. O mundo pára para nos ver jogar. As recordações são sempre positivas e bonitas."