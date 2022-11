Ronaldo a Piers Morgan: "Até me ofereceram ao Sporting, ao Nápoles..."

Declarações de Cristiano Ronaldo na entrevista concedida a Piers Morgan

O que vai acontecer agora: "É difícil dizer agora, estou virado para o Mundial provavelmente o meu último, é o quinto. Não sei o que acontecerá depois do Mundial. Os adeptos estão no meu coração e estiveram sempre do meu lado. Ninguém é perfeito, é parte de ser humano, de ser pai, todos cometem erros. Mas é difícil dizer agora o que vai acontecer depois do Mundial."

Voltava a assinar pelo Manchester United: "Como disse antes, sempre tomei decisões, não de forma emocional, mas esta talvez tenha tomado de forma emocional. Não me arrependo, porque foi 100 por cento consciente, mas foi mais emocional do que racional. Mas foi bom. Estava contente, quando me deixaram estar contente. Tento dar conselhos, a minha experiência, para o Manchester United estar bem. Não pretendo ser mais que ninguém. Sempre procurei ajudar a equipa a competir, mas é duro quando te cortam as pernas, não te deixam brilhar, não ouvem os teus conselhos. Eu acho que posso ajudar muito o clube. Já disse que as infraestruturas não são boas."

Golos: "Claro que podia continuar a marcar. Achas que desaprendi? Se calhar não estou motivado. A minha motivação não é a mesma de há uns meses."

Proposta recusada do futebol árabe: "Sim, nesse momento recusei. Se fores um agente, o Jorge Mendes tem mais de 100 jogadores, sempre dizem que se ele for ao Chelsea ou outro clube que é por causa do Cristiano Ronaldo. Eles [imprensa] até me ofereceram ao Sporting, ao Nápoles. Vou ser honesto, não tive muitos clubes mas tive muitas ofertas de outros clubes. A imprensa pressionou a dizer que ninguém me queria, eu estava feliz e motivado para estar aqui. Mas eles continuam a dizer que ninguém me queria. Como é que isso é possível com um jogador que na última época marcou 32 golos, contando com a Seleção."