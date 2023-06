Entrevista de Cristiano Ronaldo ao site da Liga Saudita

Como viu a época sem título? "A minha expectativa era um pouco diferente. Para ser honesto esperava ganhar algo este ano. Mas nem sempre corre como queremos, às vezes precisamos de paciência, consistência e persistência para atingir as melhores coisas. Melhorámos muito, nos últimos 5/6 meses melhorámos muito. Até a Liga, e a minha equipa. Leva tempo às vezes, mas se acreditamos no nosso objetivo tudo é possível. Esperava ganhar algo este ano, não conseguimos, mas para o próximo ano estou muito positivo e confiante que as coisas vão mudar e que vamos estar em melhor forma. Vamos acreditar e trabalhar nisso."

Jogar na Arábia Saudita. A experiência é como esperava? "A liga é muito boa, mas temos muitas, muitas oportunidades para crescer. A liga é boa, competitiva, tem boas equipas, bons jogadores árabes, a infraestrutura precisa de melhorar, até os árbitros, o sistema de VAR, deve ser mais rápido. Pequenas coisas devem melhorar. Mas estou feliz aqui, quero e vou continuar aqui. Se continuarem a fazer o trabalho que querem fazer nos próximos 5 anos a liga saudita pode estar no top-5 do mundo."

Inspiração? "Claro que os adeptos sentiram já como sou, a minha disciplina, a minha ética de trabalho. Não é por coincidência que jogo a alto nível há 20 anos. Não é a genética, é importante, mas há outros fatores importantes. É o que fazes com a tua genética. Ajudei muitos jogadores pela forma como me veem, é uma forma de vida jogar futebol, tens de ser focado, concentrado e profissional e tens de fazer o melhor que podes."