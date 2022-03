Romário: "Recorde de Ronaldo? É uma honra passar-lhe a coroa..."

Figura mítica do futebol do Brasil foi batida pelo capitão da Seleção Nacional no que toca a tiros certeiros por emblemas

Sucedido num dos tronos de melhores marcadores da história por Cristiano Ronaldo, após este marcar, há dias, o golo 692 da carreira por clubes, Romário, ex-avançado brasileiro, felicitou, com exalto, o craque português pelo feito.

"É como sempre digo: os recordes são para serem quebrados. É uma honra ter mantido esse recorde por tanto tempo e, agora, passar a coroa para o CR7. Parabéns, Cristiano Ronaldo, você sempre estará na história como um dos grandes do futebol mundial. Conquista mais do que merecida!", escreveu Romário.

No passado sábado, Ronaldo, ao fazer um hat-trick pelo Manchester United ao Tottenham, tornou-se no melhor goleador do futebol ao serviço de emblemas, apenas meio ano depois de conseguir o mesmo ao nível de seleções.

Ronaldo passou, então, a liderar a lista ao ultrapassar Romário, tendo 692 golos (mais três. Até então, o brasileiro e português somavam os mesmos 689 golos por clubes.

Na celebração pública do feito, o português fez questão de mencionar, em jeito de homenagem, o antigo avançado do Barcelona: "Só respeito ao Romário, um dos melhores atacantes de todos os tempos!", escreveu CR7.

Além deste recorde batido, Ronaldo bateu outro ao apontar o tento 807 em jogos oficiais, superando o histórico Josef Bican, pelo que o jogador do Manchester United se transformou no melhor marcador da história do desporto-rei.