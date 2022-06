"Roma está a tentar Cristiano Ronaldo", dizem em Itália

epa09923269 Cristiano Ronaldo of Manchester United applauds fans at the end of the English Premier League soccer match between Manchester United and Brentford FC in Manchester, Britain, 02 May 2022. EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications

Angelo Di Livio, antigo jogador dos romanos e da Juventus, declarou que o clube está mesmo interessado em contar com os serviços do craque português

Ainda com o futuro em aberto, Cristiano Ronaldo é, aparentemente, um alvo da Roma para a próxima temporada. Quem o diz é Angelo Di Livio, antigo jogador dos romanos e da Juventus.

"Tenho a confirmação de várias fontes de que a Roma está a tentar Cristiano Ronaldo e 7 de julho pode ser a data do anúncio de Cristiano. É uma indiscrição que circula insistentemente no mundo do futebol. Muitos antigos jogadores e empresários falam sobre isso. Conversei com um querido amigo que trabalha na televisão e que soube da negociação do Ronaldo com um dirigente muito importante da Roma, durante um jantar, há dias", afirmou, em declarações à Retesport.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo, que tem contrato com o Manchester United até junho do próximo ano, podia, na capital italiana, reencontrar José Mourinho, com quem trabalhou no Real Madrid entre 2010 e 2013.