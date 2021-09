Rio Ferdinand revela mensagem de Ronaldo após o jogo com o Villarreal

Craque português selou a vitória do Manchester United nos descontos.

Cristiano Ronaldo voltou a brilhar com a camisola do Manchester United, dando a vitória aos red devils frente ao Villarreal com um golo já nos descontos do encontro da segunda ronda da Champions. Após o encontro, Rio Ferdinand, antigo defesa dos red devils, revelou uma mensagem enviada por CR7.

"Ele enviou-me uma mensagem de texto a dizer 'não joguei bem, mas sabia que ia marcar'", desvendou o antigo companheiro de CR7 no clube inglês."Esta é a crença que ele tem e os outros jogadores estão a alimentar-se disso", acrescentou.

No dia em que se tornou o futebolista com mais jogos na história da competição (178), Ronaldo fez, no quinto minuto dos descontos, o golo da vitória contra os espanhóis, que se adiantaram por Paco Alcácer, aos 53 minutos, antes de Bruno Fernandes assistir o brasileiro ex-FC Porto Alex Telles para o empate.