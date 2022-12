Ricardo Regufe está em Riade para reunião decisiva por Cristiano Ronaldo

Ricardo Regufe, braço direito de CR7, está em Riade e o acordo com o Al-Nassr pode estar por horas. Internacional português deu luz verde para a intensificação das negociações com o clube saudita e pode juntar-se ao seu assistente pessoal nos próximos dias. Contrato será válido até 2025.

A Arábia Saudita já não esconde o entusiasmo com a perspetiva da iminente chegada de Cristiano Ronaldo e o dia de hoje poderá ser palco de um importante avanço para a concretização de uma transferência que, antes do início da presente temporada, parecia impensável.

De acordo com o que o nosso jornal apurou, Ricardo Regufe, assistente pessoal de CR7, chegou na quinta-feira a Riade e passou o dia reunido com representantes do Al-Nassr. O acordo total entre as partes estará, ainda, dependente de alguns acertos, mas pode precipitar-se nas próximas horas. Após ter decretado um período de espera motivado pela possibilidade de surgirem propostas do futebol europeu, o capitão da Seleção Nacional deu luz verde para intensificar as negociações com o emblema saudita e pode juntar-se ao seu assistente em Riade nos próximos dias.

Ontem, o jornal "Marca" lançou novas luzes sobre os valores envolvidos na proposta do Al-Nassr a Ronaldo. De acordo com a publicação espanhola, o avançado tem à sua espera um contrato válido até ao verão de 2025 e receberia - entre um avultado salário, receitas de publicidade e direitos de imagem - cerca de 200 milhões de euros a dividir pelos dois anos e meio da ligação desportiva ao emblema sediado em Riade.

Este, para cumprir com os pressupostos do fair-play financeiro estabelecidos pela federação da Arábia Saudita, já estará a preparar a saída de dois dos jogadores mais bem pagos do plantel às ordens de Rudi García: o extremo argentino Pity Martínez (que pode estar de regresso ao país-natal)e o médio uzbeque Masharipov.

No entanto, Ronaldo ainda pode sair com os bolsos mais cheios de Riade se aceitar juntar-se a Messi como promotor do turismo da Arábia Saudita, numa alínea de um futuro acordo que está a causar polémica.

Silêncio sobre papel de embaixador

O jornal "Marca" também escreveu que foi proposto a Ronaldo figurar entre 2025 e 2030 como embaixador de uma futura candidatura da Arábia Saudita - ao lado de Egito e Grécia - ao Mundial"2030. Esta ainda não foi oficializada junto da FIFA, mas, caso seja regularizada, iria opor-se à candidatura de Portugal, Espanha e Ucrânia ao mesmo certame e a presença do melhor jogador português de todos os tempos no outro lado da barricada causaria, certamente, desconforto. Contactada por O JOGO, a FPF declinou comentar o assunto.