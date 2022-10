Reunião decisiva entre Ronaldo e Ten Hag: treinador espera "reconciliação"

Depois de o ter afastado do jogo dos red devils com o Chelsea, Erik ten Hag espera reconciliar-se com CR7 e convencê-lo de que será uma peça importante até ao final da temporada.

Esta terça-feira vai assinalar um momento decisivo na relação entre Cristiano Ronaldo e Erik ten Hag. De acordo com o jornal The Times, o treinador dos red devils vai reunir-se com o internacional português, com vista a uma reconciliação entre ambos.

Recorde-se que Ronaldo recusou entrar nos minutos finais da vitória do Manchester United diante do Tottenham (2-0), acabando por abandonar a partida antes do apito final, o que resultou em que fosse colocado a treinar com a equipa de sub-21 dos red devils e falhasse a visita ao Chelsea (1-1).

Depois de Ten Hag ter garantido que não planeia arrastar este afastamento durante muito tempo, o mesmo jornal assegura que o técnico pretende convencer Ronaldo de que será uma peça importante para a equipa até ao final da temporada.

Espera-se que CR7 volte a estar às ordens do técnico neerlandês no treino de quinta-feira, com vista a uma eventual titularidade diante dos moldavos do Sheriff Tiraspol, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa, que já tem sido avançada como provável pelo jornal espanhol AS.