Eventual rescisão de Ronaldo é tema e já apontam vários destinos possíveis

Imprensa britânica avança que já existem negociações para o divórcio com o United em janeiro.

Num dia em que ainda não houve sinais da retratação exigida por Erik ten Hag para reintegrar Ronaldo a tempo do duelo de quinta-feira com os moldavos do Sheriff, para a Liga Europa, a Imprensa inglesa avançou que o divórcio entre o internacional português e o Manchester United está marcado para o próximo mês de janeiro.

De acordo com informações veiculadas ontem pela "Sky Sports" e pelo portal "The Athletic", as partes têm vindo a discutir uma rescisão por mútuo acordo e esse cenário ganhou força após o jogador ter sido afastado por ter-se recusado a entrar frente ao Tottenham e abandonado Old Trafford antes do apito final.

Durante o dia de segunda-feira, o Chelsea foi apontado como um dos principais candidatos a avançar para a contratação de Ronaldo, mas o jornal "Daily Mirror" refere que a prioridade de Todd Boehly passa por convencer Rafael Leão a juntar-se ao projeto dos blues. A mesma publicação escreve que Jorge Mendes também já terá batido na porta de Arsenal e Newcastle, que não consideram Cristiano como um jogador adequado aos respetivos projetos.

A Imprensa espanhola também não passa ao lado do futuro do capitão da Seleção Nacional e, ontem, o jornal "AS" insistiu que o próximo destino deste pode ser na Major League Soccer norte-americana, onde o Inter Miami, detido pelo amigo David Beckham, estaria na pole position para contratar o avançado português.

Refira-se que a rescisão de Ronaldo poderá ser facilitada pela disponibilidade de Erik ten Hag ficar sem reforços em janeiro. Isto porque a Direção do United entende que não deve somar milhões aos 240 M€ gastos no verão em Antony, Casemiro, Lisandro Martínez e Malacia. Desta forma, o ataque ao lateral Frimpong (Leverkusen) e ao avançado Gakpo (PSV) fica adiado para junho.