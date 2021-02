Há quem defenda o regresso de Ronaldo ao Real Madrid: "Até coxo"

Ronaldo brilha agora com a camisola da Juventus

Ramón Calderón já foi presidente do clube merengue e acredita que o Real Madrid só teria a ganhar com Ronaldo de novo no plantel.

Cristiano Ronaldo foi figura do Real Madrid durante largas temporadas e deixou saudades nos adeptos. Ramón Calderón, antigo presidente do clube merengue, é um desses casos e, se pudesse, não hesitaria em recuperar o craque português, defendendo que deixar sair CR7 foi "um erro histórico".

"Não teve sentido. Ronaldo dá sempre algo à equipa. Os jovens aprendem com ele, com a sua atitude dentro e fora do campo", afirmou ao meio italiano SerieANews.com. Por isto, não tem dúvidas que levar de novo Ronaldo para o Santiago Bernabéu seria excelente. "Sempre o vou querer na minha equipa. Até coxo", atirou.

O Real Madrid, refira-se, entra esta quarta-feira em cena nos oitavos de final da Liga dos Campeões, jogando a primeira mão fora de casa, contra a Atalanta.