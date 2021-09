Regresso de Ronaldo a Old Trafford origina venda ilegal de bilhetes com preços exorbitantes

Manchester United, que voltou a contratar o astro português 12 anos depois, recomendou aos adeptos a não proceder à compra em plataformas privadas sob o risco de ficarem à porta

O frenesim dos adeptos do Manchester United causado pelo regresso de Ronaldo, 12 anos depois, ao clube tem originado uma revenda inflacionada dos bilhetes para o jogo com o Newcastle, no próximo dia 11, no qual o português poderá repisar Old Trafford.

O jornal 'The Times' refere, esta quinta-feira, que várias plataformas privadas estão a revender 200 bilhetes com preços entre 290 e 813 euros, mas há quem os comercialize por mais de... 2900 euros, destinados às cadeiras colocadas mais perto do relvado.

Ciente desta espécie de "candonga" virtual, o Manchester United solicitou, via comunicado, aos adeptos para que não adquiram ingressos para o jogo com o Newcastle através destas plataformas, sob o risco de não poderem aceder ao estádio.

"Recomendamos vivamente os nossos adeptos a não adquirirem bilhetes de fontes não autorizadas. Estes ingressos são muitas vezes inválidos, deixando frequentemente os fãs desapontados e sem a possibilidade de ver o jogo", escreveu o clube.

Cristiano Ronaldo, que por agora está ao serviço da Seleção Nacional, vai juntar-se em breve aos novos companheiros no Manchester United e deverá estar apto a participar no duelo com o Newcastle, relativo à Premier League.