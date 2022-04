Real Madrid, United e Sporting juntam-se a onda de apoio a Ronaldo e Georgina

Casal esperava gémeos, mas um dos filhos morreu durante o parto, esta segunda-feira.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez perderam esta segunda-feira, durante o parto, um dos bebés que esperavam, anunciou o craque português nas redes sociais. Rapidamente o mundo do futebol se uniu no apoio ao casal, ora diretamente na publicação do jogador do Manchester United, ora nas suas contas.

Jogadores como Alex Telles, Diogo Dalot, David de Gea, James Rodriguez, Felipe Melo, Edinho e Álvaro Morata, bem como a mãe Dolores Aveiro, reagiram no comunicado de Ronaldo no Instagram.

Outras personalidades como Marta, antiga jogadora, Piers Morgan, jornalista britânico, Usain Bolt, campeão olímpico, Yohan Blake, velocista olímpico, entre outros, também se juntaram à onda de apoio.

Real Madrid, Manchester United e Sporting publicaram diretamente nos seus meios e contas oficiais.

"O Real Madrid, o seu presidente e a sua direção lamentam profundamente o falecimento de um dos filhos que o nosso querido Cristiano Ronaldo e a sua companheira, Georgina Rodríguez, esperavam. O Real Madrid une-se à dor de toda a família e quer mostrar-lhes todo o carinho e afeto", pode ler-se em comunicado do clube espanhol.

Veja algumas das publicações de apoio: