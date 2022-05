"Real Madrid? Com a saída de Ronaldo, a equipa precisava de golos..."

Ronaldo e Benzema jogaram juntos no Real Madrid entre 2009 e 2018

Declarações de Guti, antigo jogador do Real Madrid, num evento virtual sobre o final da temporada, com os embaixadores de La Liga.

Num evento virtual sobre o final da temporada, com os embaixadores de La Liga, Guti, antigo médio do emblema "merengue", falou sobre a época da formação orientada por Carlo Ancelotti, que no sábado conquistou a Liga espanhola.

"Ancelotti deu que à equipa a tranquilidade que precisava para voltar ao bom caminho em momentos maus. Courtois salvou muitos jogos quando o Real Madrid não estava no seu melhor. Também existem dois veteranos, como Luka Modric, que está cada vez melhor, ano após ano, e Benzema, o melhor avançado do mundo e possível vencedor da Bola de Ouro este ano. Para ganhar o campeonato foi preciso a ajuda de toda a equipa", começou por dizer, antes de destacar o trabalho do avançado francês, que "deu um passo em frente" depois da saída de Cristiano Ronaldo.

"[Benzema] Tem muito futebol, mas não esperava que tivesse este rendimento como goleador. Passou de um nível médio para alto de um momento para o outro. Isso beneficiou o Real Madrid e a ele próprio. Com a saída de [Cristiano] Ronaldo, a equipa precisava de golos e ele deu um passo em frente", concluiu Guti.