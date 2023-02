Real Madrid coloca Portugal em "tweet" e comentários enchem-se de menções a Ronaldo

Numa publicação no Twitter, o Real Madrid colocou uma bandeira de Portugal e uma do Brasil lado a lado. Nos comentários ao "tweet" são imensas as menções a Cristiano Ronaldo.

Na manhã desta sexta-feira, o Real Madrid publicou um "tweet" com emojis de uma bandeira de Portugal e outra do Brasil. A enigmática publicação inundou os comentários com menções a Cristiano Ronaldo, lembrando a amizade do português com Marcelo, ou "juntando" CR7 a Vinícius Jr.

Nos comentários há quem também acredite que possa ser o lançamento de uma conta dos merengues nas redes sociais em português. E, de facto, é isso que vai acontecer: os blancos vão ter uma conta de Twitter em português. O anúncio deverá acontecer muito em breve.

Atualmente, o clube de Madrid tem a conta original, em espanhol, e ainda em inglês, francês e japonês.

Notícia atualizada às 12h05