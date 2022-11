Rashford sobre Ronaldo: "Ficas desapontado por saber que as pessoas podem pensar assim..."

Declarações de Rashford, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo da seleção inglesa no Catar.

Marcus Rashford, antigo companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo, falou sobre o jogador português e a saída do Manchester United.

"Jogar com ele foi uma experiência incrível. É algo que vou levar comigo para sempre. É um dos meus ídoloes e alguém que sempre me inspirou. Desejo-lhe o melhor para o resto da carreira e quero agradecer-lhe por tudo o que fez no Manchester United", começou por dizer em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo da seleção inglesa no Catar.

"Ficas desapontado por saber que as pessoas podem pensar assim. Lidar com o racismo nunca é fácil, e também é difícil ver alguém passar por isso", admitiu , antes dizer que se sente bem pelo regresso: "É bom estar com o grupo outra vez, sem lesões nem "coisinhas"".